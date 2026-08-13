Pese a que el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México fue impuesto por el gobierno federal, será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) quien decida si extiende el plazo, señala Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina de este 13 de agosto de 2026, la Presidenta de México indicó que la CTR será quien decida si extiende el plazo ya que el primer corte se realizará a usuarios que no registren su línea móvil a más tardar el sábado 15 de agosto.

“Depende de la Comisión de Telecomunicaciones“ Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Cabe recordar que la CRT amplió el plazo, originalmente, el 30 de junio de 206 se darían de baja las líneas móviles no registradas.

Sheinbaum, de 64 años, reiteró que la medida tiene como objetivo combatir la extorsión, por lo que pide a la población cooperar.

“Vamos cooperando todos para poder tener el registro de los teléfonos, y con ello, estoy convencida que va a disminuir la extorsión muchísimo la extorsión telefónica” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

¿Qué líneas telefónicas móviles pueden ser suspendidas después del 15 de agosto?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estableció que los usuarios cuyo último dígito de su número telefónico sea 0, deben estar registrados a más tardar el 15 de agosto de 2026.

Quienes aún no han realizado el registro obligatorio, deben hacerlo en el sitio web de la telefonía celular que les corresponde o mediante el portal registratulinea.crt.gob.mx.

Así como pueden acudir al centro de atención a clientes más cercano. Como parte de los requisitos, deberán presentar una credencial oficial (INE).

Otra opción es realizar el registro llamando al número 079

La siguiente fecha a tomar en cuenta es el 31 de agosto, fecha límite para el segundo corte temporal.

A continuación te compartimos el calendario para el registro conforme al último dígito del número celular.