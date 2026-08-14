Cada vez esta más cerca el primer corte de líneas telefónicas móviles en México, el cual afectará a usuarios no registrados cuyo último dígito de su número telefónico sea 0.

Con base a la disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), después el sábado 15 de agosto, último día para realizar el registro obligatorio, éstas líneas serán suspendidas en las siguientes 72 horas.

¿Perderás para siempre tu línea móvil si no realizas el registro?

No. Las líneas telefónicas móviles de México, no se perderán para siempre si no se registran en el tiempo que indica la CTR.

Una vez que sea desactivada, a través de tu celular podrás llamar a números de emergencia, atención ciudadana y a la compañía que provee tu servicio. Incluso, recibirás alertas sísmicas.

Para llamadas a números particulares, y otros, deberás registrarlo aún fuera del plazo límite. Nadie está excepto de este registro.

“La línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata. No se requiere saldo ni usar datos” Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

El registro puede realizarse en cualquier momento por medio de la compañía telefónica, quien solicitará una credencial oficial para la vinculación.

Desactivan 4.9 millones de líneas de telefonía móvil en México (Rogelio Morales / cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¡Alerta! No habrá prórroga para registro de líneas móviles en México

Originalmente, la CTR dispuso que el 30 de junio de 2026 sería la fecha límite para el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil en México; sin embargo, ante la poca respuesta, extendió el plazo.

En esta ocasión, no habrá prórroga, después del 15 de agosto iniciarán los primeros cortes temporales.

“Se reitera la invitación a la ciudadanía con terminación de línea en 0 a realizar su vinculación a más tardar este 15 de agosto para mantener su servicio sin interrupciones” Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

A la fecha se han vinculado 71 millones de líneas telefónicas en todo el país, aún faltan 73 millones por registrar.

El calendario para el registro y vinculación de líneas telefónicas móviles, quedó de la siguiente manera: