La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que 3 millones 627 mil 213 líneas celulares con terminación 0, fueron reactivadas del 16 al 25 de agosto.

Con esta cifra, un total de 10 millones 949 mil 349 líneas de dicha terminación se han vinculado, de un estimado de 12.2 millones que hay en este grupo.

Más de 3.6 millones de líneas celulares con terminación 0 se han reactivado: CRT

El registro de líneas celulares en México consiste en vincular tu número a la CURP o RFC, según el propietario sean una persona física o empresa.

Según cifras de la CRT, al corte de hoy 27 de agosto, un total de 10 millones 949 mil 349 líneas celulares con terminación 0 se han vinculado.

Toda vez que del 16 al 25 de agosto, 3 millones 627 mil 213 líneas fueron reactivadas.

Líneas telefónicas registradas (Michelle Rojas)

Con la incorporación de estas líneas reactivadas se habría alcanzado un 52.68% del total nacional.

De esta forma, faltan por registrar 47% de las líneas celulares, de los 144 millones que hay en México. Es decir, faltan 68 millones 147 mil 515 números.

Cabe recordar que el próximo 31 de agosto es la fecha límite para vincular los números de teléfono que terminen en 1. Aquellos que terminen con 2, tendrán hasta el 15 de septiembre; este es el calendario completo:

Terminación 0: 15 de agosto (vencido)

Terminación 1: 31 de agosto

Terminación 2: 15 de septiembre

Terminación 3: 30 de septiembre

Terminación 4: 15 de octubre

Terminación 5: 31 de octubre

Terminación 6: 15 de noviembre

Terminación 7: 30 de noviembre

Terminación 8: 15 de diciembre

Terminación 9: 31 de diciembre

Si bien existe un límite por fecha, la CRT ha reiterado que la vinculación se puede realizar fuera del calendario , ya que es posible registrar las líneas en cualquier momento sin importar la terminación del número.

El proceso se puede llevar a cabo en cualquier centro de atención de la operadora telefónica que ofrezca el servicio, así como en las páginas web de estas.