Más de 9 millones de líneas móviles con terminación en 0 ya fueron vinculadas, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) este miércoles.

De acuerdo con el organismo, el avance representa 78.9% de las líneas correspondientes a este bloque, mientras miles de usuarios ya recuperaron el servicio suspendido.

Además, la CRT reportó que más de 2.35 millones de líneas suspendidas por no completar el trámite fueron reactivadas después de realizar la vinculación correspondiente.

CRT reporta avance en la vinculación de líneas con terminación 0

Con corte al 19 de agosto, la CRT contabilizó 9 millones 675 mil 589 líneas vinculadas, de un universo esperado de 12 millones 268 mil 608.

El organismo detalló que 2 millones 353 mil 453 líneas suspendidas ya fueron reactivadas, después de que sus usuarios completaron el proceso de vinculación.

Desactivan 4.9 millones de líneas de telefonía móvil en México (Rogelio Morales / cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Las personas con líneas suspendidas conservaron su número telefónico y pueden recuperar el servicio inmediatamente al concluir el registro ante su compañía telefónica correspondiente.

La CRT prevé que aproximadamente 2.6 millones de líneas adicionales sean reactivadas durante los próximos días, mientras cerca de 2.5 millones serán depuradas por desuso.

Entre las líneas consideradas en desuso se encuentran chips nunca activados, tarjetas adquiridas por visitantes temporales y aquellas entregadas mediante promociones de un solo uso.

En total, México registra 73.2 millones de líneas vinculadas, equivalentes al 60.5% del universo esperado, considerando una depuración aproximada de 25 millones.

El calendario continuará con las líneas terminadas en 1, cuyo plazo vence el 31 de agosto; posteriormente seguirán los dígitos 2 y 3 durante septiembre.

La vinculación puede realizarse presencialmente o mediante las plataformas de cada compañía, disponibles desde el portal oficial de la CRT.