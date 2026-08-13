Hasta 8 millones de líneas móviles serán suspendidas el próximo 15 de agosto de 2026, debido a que en esa fecha se vence un primer plazo para quienes no han registrado sus números.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un grupo específico de usuarios que no cumplan con el requisito se van a quedar sin servicio.

Ante ello, los organismos reguladores mantendrán abiertos los mecanismos de verificación, con los cuales se podrá consultar el estatus del chip telefónico y conocer el proceso de regularización.

Líneas telefónicas (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Más de 8 millones de usuarios de telefonía móvil se quedarían sin servicio el 15 de agosto

El pasado 30 de junio venció el plazo original que la CRT impuso para avanzar con el corte de líneas de telefonía móvil que no cumplieron con su registro, debido a que millones de usuarios no acataron la medida.

Ante la falta de respuesta de la población, el organismo regulador modificó la estrategia e implementó un calendario de suspensión por etapas que iniciará este 15 de agosto.

En esta primera fase, el bloqueo del servicio aplicará para todos los clientes cuya número telefónico termine en 0, por lo que se estima que unos 8.7 millones de usuarios se queden sin línea.

Líneas telefónicas (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Analistas de la industria estiman que el pronóstico más optimista establece que serán solo 4 millones de líneas telefónicas las que pierdan la conexión, pero se prevé que sean más de 8 millones.

En tanto, las compañías operadoras deberán ejecutar la desconexión masiva en sus sistemas, enfrentando el desafío técnico de evitar la suspensión accidental de números que sí completaron su registro.

Mecanismos de verificación permanecerán habilitados

La autoridad reguladora mantendrá disponibles los portales digitales y aplicaciones móviles de las empresas de telecomunicaciones para que la población consulte el estatus de sus líneas telefónicas.

Para realizar el procedimiento de vinculación, el titular del servicio debe ingresar con una identificación oficial vigente, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el RFC, además de confirmar el código enviado vía SMS.

Los usuarios que sufran la suspensión de su número el 15 de agosto contarán con un periodo de gracia de 30 días para completar el registro de sus datos y recuperar la conectividad sin costo alguno.

En caso de no realizar la validación durante dicho lapso, las operadoras cancelarán de manera definitiva la cuenta y asignarán la numeración a nuevos clientes dentro del sistema.