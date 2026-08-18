El lunes 17 de agosto de 2026, clientes de Telcel reportaron estar teniendo intermitencia en sus datos, problemas para hacer recargas telefónicas e intermitencias en el servicio, situación que la empresa ya aclaró.

A la intermitencia del servicio de Telcel se le sumó que a partir del 15 de agosto comenzó la suspensión de líneas por no haberlas vinculado con su CURP, lo que causó hasta confusión entre los usuarios.

Telcel explica qué ocurrió con su servicio el 17 de agosto

La suspensión de líneas telefónicas de Telcel al no haberse vinculado a tiempo y las intermitencias en el servicio provocaron un aumento de quejas entre los usuarios. Sin embargo, la compañía de telecomunicación ya explicó qué pasó el 17 de agosto.

Con una tarjeta informativa, Telcel confirmó las fallas especificando solo en “algunos sistemas de IP”, así como recargas telefónicas que quedaron imposibilitadas.

Asimismo, aclararon que “los servicios de voz y datos” operaban de forma normal.

Portal de vinculación de línea telefónica de Telcel también tuvo fallas

Así como la IP y el sistema para hacer recargar telefónicas, Telcel dijo que el portal para vincular la línea de teléfono de la compañía, también tuvo problemas.

A este inconveniente se la suma que Telcel comenzó a suspender las líneas telefónicas con terminación en 0 que no se registraron, por lo que la página pudo haber colapsado por los múltiples usuarios intentando hacer el registro.