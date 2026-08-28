Magda Bleizeffer compartió en Instagram varios mensajes dedicados a su hermana Ana Lucía Bleizeffer, luego de confirmarse su muerte, hecho que describió como una pesadilla emocional.

A través de historias de Instagram, Magda Bleizeffer recordó a Ana Lucía Bleizeffer como su guerrera favorita, además de expresar cuánto la extrañará y cuánto la ama.

Las publicaciones muestran fotografías de Ana Lucía Bleizeffer durante su tratamiento médico, acompañadas por mensajes de despedida que reflejan el estrecho vínculo entre las hermanas.

Magda Bleizeffer despide a su hermana Ana Lucía (Capturas de pantalla)

¿Qué dijo Magda Bleizeffer sobre la muerte de su hermana?

En una de las historias, Magda Bleizeffer escribió que extrañará profundamente a Ana Lucía Bleizeffer y aseguró que todavía no puede creer lo ocurrido.

La hermana de Ana Lucía Bleizeffer también calificó la situación como una pesadilla y destacó que la fallecida fue una guerrera que luchó hasta el final.

Otra publicación incluyó una fotografía de Ana Lucía Bleizeffer acompañada por un mensaje en el que Magda Bleizeffer la llamó su ídola y guerrera.

En otra historia, Magda Bleizeffer compartió una imagen tomada durante una estancia hospitalaria, donde ambas aparecen juntas mientras Ana Lucía Bleizeffer utilizaba una mascarilla.

Magda Bleizeffer despide a su hermana Ana Lucía (Capturas de pantalla)

¿De qué murió Ana Lucía Bleizeffer?

La muerte de Ana Lucía Bleizeffer fue confirmada el 27 de agosto, después de varios años enfrentando insuficiencia renal y distintos tratamientos médicos.

Ana Lucía Bleizeffer había recibido un trasplante de riñón en 2015, cuyo donador fue su padre, pero posteriormente necesitó nuevamente atención médica especializada.

A finales de 2024 comenzó con hemodiálisis y el 14 de agosto de 2026 informó que tendría un segundo trasplante renal programado.

Horas antes del segundo trasplante de riñón, Ana Lucía Bleizeffer publicó un mensaje dirigido a Magda Bleizeffer, a quien agradeció por acompañarla durante el proceso.

Aunque la familia no confirmó que Magda Bleizeffer fue la donante, ambas compartieron fotografías desde el hospital antes del procedimiento realizado el 26 de agosto.

En una conversación publicada por Magda Bleizeffer, Ana Lucía Bleizeffer le agradeció por el apoyo y calificó su decisión como un acto especialmente valiente.

Tras confirmarse el fallecimiento, Magda Bleizeffer despidió a su hermana con un mensaje en el que expresó el dolor provocado por su partida.

La muerte ocurrió después del procedimiento, pero la causa oficial del fallecimiento de Ana Lucía Bleizeffer no ha sido informada por sus familiares.