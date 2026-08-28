Francisco García Cabeza de Vaca compartió que buscaría ser candidato en las elecciones 2030 pero, ¿puede competir? De acuerdo con Arturo Zaldívar su situación jurídica no lo permitirá.

“Si esta persona tiene orden de aprehensión, no ha comparecido al juez, está en otro país, obviamente está sustraído de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato” Arturo Zaldívar

Desde la mañanera del 28 de agosto de 2026, Arturo Zaldívar compartió cuáles son los motivos por los que un ciudadano mexicano puede o no puede ser candidato o candidata a un cargo de elección popular.

Cabe señalar que, además, un mexicano que aspira a la presidencia de la república debe haber vivido en México al menos 20 años y haber tenido residencia completa el año anterior a las elecciones.

Requisitos de Elegibilidad: ¿La situación jurídica de Cabeza de Vaca le permite competir en 2030?

Arturo Zaldívar compartió una guía con los requisitos de elegibilidad a un cargo de elección popular, y los motivos por los que se suspenden los derechos político-electorales.

“El artículo 38 de la Constitución establece que se suspenden los derechos político-electorales” Arturo Zaldívar

De acuerdo con el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos político-electorales se suspenden por:

estar en prisión preventiva

le fueron suspendidos en una sentencia, incluso si está en libertad

cumplir una sentencia condenatoria privada de la libertad

ser prófugo de la justicia

¿Cabeza de Vaca puede competir en 2030? (Captura de pantalla)

De acuerdo con los puntos anteriores, Francisco García Cabeza de Vaca no podría competir en 2030, toda vez que, de acuerdo con autoridades estatales, se encuentra prófugo de la justicia.

¿Por qué Cabeza de Vaca no puede ser candidato en 2030?

Francisco García Cabeza de Vaca no podría competir en 2030 debido a que su situación jurídica entra en el supuesto de “prófugo de la justicia”.

Esto ya que cuenta con una orden de aprehensión que se reactivó en febrero de 2026, luego de que se revocara el amparo que lo protegía.

Si bien contar con una orden de aprehensión no suspende los derechos político-electorales por la presunción de inocencia, sí lo hace cuando también se encuentra sustraído de la acción de la justicia.

¿Cabeza de Vaca puede competir en 2030? (Captura de pantalla)

¿Cabeza de Vaca puede competir en 2030? (Captura de pantalla)

En el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, todos los puntos se cumplen ya que no se ha presentado ante el juez que lo solicita y, al residir en Texas, Estados Unidos “está sustraído de la acción de la justicia”.