Se ha revelado el nuevo reporte del brote de sarampión, el cual reporta 31 muertes acumuladas por el virus en México con 9 mil 850 casos confirmados según la Secretaría de Salud.

Esta cifra verificada de casos de sarampión en México llega con el informe oficial del 16 de febrero de 2026.

¿Qué dice el informe de la Secretaría de Salud del brote de sarampión en México?

Se dio a conocer que el brote de sarampión en México ha dejado 31 muertes acumuladas desde el 2025 y en lo que va del 2026, en donde 21 de las defunciones se concentraron en Chihuahua durante el año pasado.

Los dos casos más recientes de muertes por sarampión, ocurrieron en los estados de Jalisco y Durango el fin de semana pasado, lo cual destaca la persistencia del brote en regiones del norte del país.

Reporte de sarampión en México al 16 de febrero del 2026 (Dirección General de Epidemiología)

Cabe recordar que hasta el momento se han contabilizado 25 mil 799 casos probables de sarampión notificados, de los cuales se han descartado más de 11 mil y confirmado casi 10 mil, quedando la tabla de la siguiente manera:

Chihuahua: 21

Jalisco: 3

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Este repunte del brote del virus, contrasta con la eliminación del sarampión en América en el año 2016 según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y se ha colocado como el más grave en décadas en México.

Este aumento de casos de sarampión se atribuye a un descenso en coberturas de vacunación durante y después de la pandemia de COVID-19 pues se le dio más atención al SARS-CoV-2 que dejó rezagos en el esquema básico.