Un brote de meningitis en Reino Unido, donde se han confirmado 29 casos vinculados a estudiantes de la Universidad de Kent, ha encendido las alertas sanitarias en Europa luego de que se reportara una muerte en Francia relacionada con la enfermedad.

Desde mediados de marzo de 2026, las autoridades sanitarias británicas detectaron múltiples contagios entre estudiantes, lo que provocó medidas de emergencia para evitar la propagación del virus.

De acuerdo con reportes oficiales, el brote pudo originarse entre estudiantes de la Universidad de Kent que frecuentan una discoteca llamada Club Chemistry, ubicada en la ciudad de Canterbury.

Ante esta situación, las autoridades iniciaron una campaña de vacunación masiva para contener la propagación de la meningitis en la comunidad estudiantil y en la población cercana.

Sin embargo, el brote ha generado preocupación internacional tras registrarse un caso mortal en Francia.

Caso de meningitis en Francia tuvo contacto con estudiantes de Reino Unido

Según información internacional, una empleada de la planta de reprocesamiento nuclear de Orano en La Haya murió por meningitis tras ser ingresada al hospital de Cherburgo, en Francia, en medio de la crisis sanitaria relacionada con el brote detectado en Reino Unido.

Tras confirmarse su muerte, las autoridades sanitarias francesas identificaron 50 personas que tuvieron contacto cercano con la víctima; es decir, que estuvieron a menos de un metro de distancia durante más de una hora.

Todos los contactos han sido sometidos a tratamiento preventivo con antibióticos y permanecen en aislamiento domiciliario obligatorio durante al menos 10 días.

Aunque todavía se investiga si existe una conexión directa entre esta muerte y el brote detectado en Reino Unido, autoridades de salud francesas confirmaron que otro paciente hospitalizado previamente en Francia sí había estado en la Universidad de Kent .

Pese a estos hallazgos, por ahora no existe ninguna alerta sanitaria internacional que restrinja los viajes hacia Reino Unido.

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Medidas contra la meningitis tras el brote en Reino Unido

Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Francia continúan investigando si el fallecimiento está relacionado directamente con el brote detectado en Reino Unido.

Mientras tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) activó medidas de emergencia para contener la propagación de la enfermedad.

Entre las principales acciones implementadas se encuentran:

Campaña de vacunación contra la meningitis meningocócica tipo B dentro de la Universidad de Kent

Suspensión temporal de algunas actividades presenciales en la universidad

Recomendación del uso de mascarillas en zonas específicas de Canterbury