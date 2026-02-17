Durante la mañanera del pueblo, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Al explicar por qué no se recomienda vacunar contra el sarampión a mujeres embarazadas, el funcionario tuvo un desliz y dijo: “se recomienda no embarazarse”.

Entre risas y disculpas, Ramiro López reconoció que su error se volvería viral.

Posteriormente aclaró que la vacuna no se aplica en embarazadas por posibles riesgos, aunque existen alternativas seguras para proteger su salud y la del bebé.

Ramiro López “recomienda no embarazarse”, durante desliz en la mañanera que se volvió viral

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López se ha vuelto viral luego de un desliz en el que cambió palabras y con ello el mensaje sobre la vacunación del sarampión en mujeres embarazadas.

Pues al explicar el porqué no se vacuna a mujeres embarazadas en contra del sarampión, Ramiro López simplemente dijo “se recomienda no embarazarse”.

Momento en el que las risas se escucharon y donde inmediatamente se disculpó por su desliz Ramiro López, siendo el mismo subsecretario quien apuntó que se volvería viral ante su error.

¿Por qué no se recomienda vacuna contra el sarampión a mujeres embarazadas? Ramiro López lo explica

Ante la alerta por el sarampión en el país y las recomendaciones de la vacunación, el subsecretario Ramiro López explicó por qué la aplicación de la vacuna no es recomendable para mujeres embarazadas durante la mañanera de Claudia Sheinbaum.

“En el caso de las mujeres embarazadas no se recomienda vacunarse, porque las vacunas son virus vivos atenuados, se les disminuye el potencial de enfermar, hay de alguna manera cierta transmisión en el cordón umbilical”. Ramiro López, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional

Ante la sospecha del virus del sarampión en embarazadas, Ramiro López dijo que existe una alternativa para su cuidado, medicamentos sin contraindicaciones que generan inmunidad en las mujeres y evitar la transmisión del virus a los fetos.