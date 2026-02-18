El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ofreció apoyo al resto de estados de la república para combatir el sarampión tras sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el 17 de febrero de 2026.

“En caso de necesitar personal médico o vacunas, cualquier estado podrá contar con nuestro apoyo para así cuidarnos todos y prevenir esta enfermedad” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Durante este encuentro, el gobernador detalló que se abordó el tema del sarampión, enfermedad que suma más de 9 mil contagios en el país y 297 casos probables en Nuevo León.

Según Samuel García, en Nuevo León la situación está bajo control con pocos casos registrados gracias a las campañas de vacunación, con más de 27 mil dosis aplicadas hasta el momento.

En su mensaje difundido en redes, el gobernador Samuel García hizo un llamado a la población en general para vacunarse contra el sarampión, pues la aplicación de la vacuna ayudará a prevenir más casos.

A fin de alinearse con la estrategia del gobierno federal, el gobernador instruyó, durante su reunión con Claudia Sheinbaum, poner a disposición de los estados el personal médico y las vacunas de Nuevo León para prevenir el sarampión.

Según el informe diario de casos de sarampión de la secretaria de Salud, del 1 de enero al 17 de febrero Nuevo León acumula 398 casos probables y 23 confirmados.

Hace un año, las cifras oficiales indicaban que Nuevo León tenía 297 casos probables y solo dos confirmados durante febrero, lo que significa que los casos aumentaron un 25% entre un año y otro.