A través de redes sociales, un padre fue exhibido por robar la Beca Rita Cetina a su hija en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información, la madre de la menor acudió a encarar a su expareja, identificado como Walter, debido a que había tramitado la Beca Rita Cetina de su hija sin informales acerca de ello.

En el video, la mujer acusa que el sujeto no entregó el dinero a su hija como correspondía, sino que lo habría utilizado para gastarlo con su otra familia.

Padre robó Beca Rita Cetina a su hija en Sinaloa por más de un año

En redes sociales se dio a conocer un enfrentamiento familiar en Sinaloa, debido a que el padre de una menor tramitó la Beca Rita Cetina a nombre de su hija e hizo mal uso de los recursos obtenidos.

Exhiben a padre por robar la Beca Rita Cetina a su hija en Sinaloa (Especial)

En la grabación, la mujer señala que Walter cobraba la beca de su hija desde octubre de 2024, sin que en ningún momento informara de ello o entregara a la menor los mil 900 pesos bimestrales que se dan por este apoyo.

Debido a ello, la madre de la menor acudió ante su expareja acompañada por un policía, con el objetivo de que el sujeto entregara la tarjeta del bienestar donde se realiza el depósito del dinero de su hija.

Asimismo, le solicitó a Walter la devolución de todo el dinero que había recibido hasta el momento, pues reiteró que estos fueron utilizados para su propio beneficio.

Pese a ser exhibido, el sujeto se burló de la madre de la menor, además de lanzar reiteradamente agresiones verbales en contra de ella.

Finalmente, el policía que acompañaba a la mujer intervino en el conflicto y solicitó a Walter que hiciera la entrega de la tarjeta, así como de los recursos de los que este se benefició.

Hasta el momento se desconoce si la mujer presentará una demanda en contra de Walter, debido a que en ningún momento entregó el dinero de la beca Rita Cetina, dispuesta para estudiantes de secundaria.