Inscríbete a la Pensión Hombres Bienestar 2026, te damos los requisitos y explicamos cómo registrarte para programa social.

La Pensión Hombres Bienestar 2026 es un programa social de la CDMX con el que se le brinda apoyo económico de 18 mil pesos en seis pagos bimestrales, para hombres de entre 60 y 64 años de edad.

Estos son los requisitos para la Pensión Hombres Bienestar 2026

Los requisitos y documentación que se piden para la Pensión Hombres Bienestar 2026 son los siguientes:

Ser residente de la Ciudad de México

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años

Identificación con fotografía: Puede ser la credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o cualquier otro documento expedido por autoridad competente

Comprobante de domicilio vigente no mayor a 3 meses: Puede ser recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda.

Acta de nacimiento: Solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial

Clave única del registro de población, CURP: Solo en caso de no ser visible en la identificación oficial

Llenar la solicitud del pograma, la cual será brindada por personal del SEBIEN

La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México reveló que para ser incluido en el programa, los documentos deberán ser entregados en su totalidad.

Pensión Hombres Bienestar 2026 (cortesia)

¿Cómo registrarte a la Pensión Hombres Bienestar 2026?

El registro a la Pensión Hombres Bienestar 2026 está abierto y será mediante la estrategia Casa X Casa.

La brigadas del SEBIEN, informó la dependencia, tocarán puerta por puerta para realizar el registro.

Por ello, se solicitó a la población beneficiaria que tuviera listos sus documentos.