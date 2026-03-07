Tómalo en cuenta, el calendario Jefas de Familia 2026 termina el 8 de marzo y no habrá fecha para rezagadas en Iztapalapa.

“Iztapa’ Las Jefas 2026″ es un programa social que otorga 4 mil pesos anuales en 4 ministraciones, a mujeres de 34 hasta 57 años que residan en la alcaldía Iztapalapa.

Este es el calendario Jefas de Familia 2026

Jefas de Familia 2026 cerrará sus registros el domingo 8 de marzo 2026. Por el momento, no hay fechas adicionales a mujeres rezagadas que no lograron inscribirse.

El calendario Jefas de Familia se asignó por letra del primer apellido y fecha para validación de datos, de la siguiente manera:

Letra A: 22 de febrero de 9:00 a 15:00 horas Letra B y C: 23 y 24 de febrero de 9:00 a 15:00 horas Letra D,E,F: 25 de febrero de 9:00 a 15:00 horas Letra G: 26 y 27 de febrero de 9:00 a 15:00 horas Letra H: 28 de febrero de 9:00 a 15:00 horas Letra I,J,K y L: 1 de marzo de 9:00 a 15:00 horas Letra M: 2 y 3 de marzo de 9:00 a 15:00 horas Letra N,O y P: 4 de marzo de 9:00 a 15:00 horas Letra Q y R: 5 de marzo de 9:00 a 15:00 horas Letra S: 6 de marzo de 9:00 a 15:00 horas Letra T,U y V: 7 de marzo de 9:00 a 15:00 horas Letra W,X,Y,Z: 8 de marzo de 9:00 a 15:00 horas

Calendario Jefas de Familia 2026 (Alcaldía Iztapalapa / Facebook)

Así te puedes registrar al programa Jefas de Familia 2026

El registro al programa Jefas de Familia 2026 será de forma presencial en estos recintos y horarios:

Explanada de la alcaldía: En Aldama, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 horas

Dirección General de Inclusión y Bienestar de En Ignacio Comonfort 56, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, de 16:00 a 20:00 horas

Los requisitos para continuar o registrarse por primera vez a Itapa' Las Jefas 2026 son:

INE Vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

Curp Certificado

Cédula de solicitud de registro