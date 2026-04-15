A pocos meses del Mundial 2026, Liverpool generó polémica en redes sociales al poner a la venta un traje de gala para hombre inspirado en la Selección Mexicana de futbol.

Precio: 2,099 pesos Marca: Oppo

El diseño apuesta por el característico tono verde del Tri y elementos gráficos alusivos a la cultura mexicana.

Con un precio de 2,099 pesos e identificado con la marca Oppo, el traje incluye corbata y está fabricado en poliéster.

Aunque algunos lo consideran divertido y acorde con la celebración, otros lo critican por su estilo poco convencional.

Liverpool vende curioso traje para el Mundial 2026 (Especial)

El curioso traje que vende Liverpool ideal para el Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026 se ha generado polémica en las redes sociales por el curioso traje de gala que puso a la venta Liverpool.

Dos factores que han llamado la atención entre los aficionados del futbol son el precio y la marca, y es que se aleja de las alternativas disponibles en el mercado sobre el Mundial 2026.

De acuerdo con lo mostrado en redes sociales, el precio de 2,099 pesos incluye el traje y la corbata.

Liverpool vende curioso traje para el Mundial 2026: precio y marca (Captura de pantalla )

Según algunas versiones, el curioso traje de Liverpool cuenta con licencia oficial del Tri, lo que se dejaría ver en su diseño.

El traje apuesta por el característico tono verde de la Selección Mexicana, acompañado de elementos gráficos inspirados en la cultura mexicana.

Liverpool señala que su traje está fabricado de poliéster con dos bolsillos, ideal para eventos formales.

Rumbo al Mundial 2026, traje de Liverpool genera polémica en redes sociales

Este curioso traje de Liverpool rumbo al Mundial 2026 ha generado gran polémica en las redes sociales.

Algunos usuarios han criticado su diseño, ya que lo consideran poco atractivo; sin embargo, hay otros que han defendido el traje del Mundial 2026 calificándolo de divertido y acorde con la celebración del futbol.

Aunque el traje ha tomado relevancia en estos últimos días con la proximidad del Mundial 2026, algunos usuarios han recordado que el traje no es nuevo y que ya se vendía en Liverpool.

Incluso, en la página de Liverpool hay comentarios del traje de hace tres años.