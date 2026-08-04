La audiencia del “R1″ -Ramón Ángel Álvarez Ayala- fue aplazada tras petición de su defensa, para aplicar la duplicidad del término constitucional; fue programada al viernes 7 de agosto.

Su abogado, Víctor Francisco Beltrán solicitó el reciente lunes 3 de agosto más tiempo para estudiar la carpeta de investigación en su contra, por el asesinato de Carlos Manzo.

La comparecencia del R1 se realiza por vía virtual y de manera privada desde el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, mejor conocido como el Altiplano.

Audiencia del R1 es reprogramada: será el viernes 7 de agosto

Tras petición de su defensa, la audiencia del R1 fue aplazada por la duplicidad del término constitucional, es decir, 144 horas, por lo que se reanudará el próximo viernes 7 de agosto.

La nueva cita será en el penal del Altiplano, en punto de las 9:00 horas, por lo que será hasta entonces que el juez decidirá si hay elementos suficientes para su vinculación a proceso.

Pese a que su defensa logró la duplicidad del término constitucional, el R1 se quedará en prisión preventiva, dictada el domingo 2 de agosto.

En audiencia inicial la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, se espera que también se le cumplimente una orden de aprehensión por el homicidio Carlos Manzo, como presunto autor intelectual.

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Grecia Quiroz presente en audiencia del “R1”

Vía virtual estuvo presente Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, quien pidió al Estado se le muestre la verdad sobre el asesinato.

Tras darse a conocer la detención, Grecia Quiroz también apuntó que la razón de la detención del “R1″ no fuera el homicidio, sino otros delitos, narcotráfico y portación de armas.

Por lo que exigió que más allá de la detención del autor intelectual y todos los implicados, se le diga la verdad detrás del homicidio, aunque nada regresará a Carlos Manzo.