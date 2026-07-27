Mario Delgado confirmó un acercamiento entre la SEP y la UNAM tras la polémica generada por el examen de admisión.

“Hemos estado en contacto con el rector Lomelí desde que se empezó a tener esta información, me comentó la conformación de un consejo técnico para evaluar el diagnóstico de los que había sucedido”. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública

Durante la mañanera del lunes 27 de julio de 2026, el secretario de Educación Pública señaló que ha mantenido comunicación con el rector Leonardo Lomelí, quien conformó un consejo técnico para evaluar lo sucedido.

El funcionario añadió que la SEP está lista para apoyar en las medidas que se determinen, mientras la UNAM mantiene suspendidas las inscripciones hasta nuevo aviso.

“Están evaluando qué medidas se tomarán estamos ahí para apoyar en lo que sea necesario” Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública

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