Leonardo Lomelí pidió elaborar un informe sobre el examen UNAM 2026, que desde este año se realiza en línea, por posibles irregularidades detectadas durante su aplicación.

Además del informe, el rector solicitó una comisión técnica integrada por expertos universitarios que, desde diversas disciplinas, revisarán los resultados y factores que pudieron haber intervenido en el examen.

Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM

Los resultados del examen, publicados el viernes 17 de julio, han sido objeto de críticas debido a un inusual aumento de aspirantes con más de 100 aciertos este año, que coincide con la aplicación en línea de la prueba.

Leonardo Lomelí ordena informe del examen UNAM 2026 (UNAM)

UNAM atiende a personas no seleccionadas y a quienes se les canceló su participación

En el mismo comunicado, se anunció que desde la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que soliciten la revisión de su examen de la UNAM 2026.

Asimismo, las autoridades universitarias atenderán la situación de quienes vieron cancelada su participación y ya cuentan con fecha y hora para conocer en persona las evidencias que respaldaron la decisión.

Al final de su mensaje, la UNAM indica que publicará los resultados de lo ocurrido en el examen lo antes posible y reafirma su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión.

Resultados atípicos opacan examen UNAM 2026

De acuerdo con el análisis difundido por Luis Ángel Maciel Barón, doctor en Biología Experimental, se detectó un aumento atípico de aspirantes con más de 100 aciertos en el examen UNAM 2026.

Este comportamiento no coincide con los patrones históricos del examen. En años anteriores, este grupo representaba entre 8% y 9%, pero en la aplicación de 2026 habría alcanzado alrededor del 30%.

Dicha situación podría indicar que algunos aspirantes cometieron infracciones no detectadas por el sistema de IA. También señaló que en carreras como Medicina se observó un incremento significativo en los puntajes más altos.