La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclaró que el pase reglamentado no será afectado por la revisión del examen de ingreso para alumnos externos.

También explicó que la asignación de la carrera no se pierde ni se modifica y que, por ser alumnos de bachilleratos de la UNAM, no es necesario realizar trámites de entrega de documentos.

UNAM informa que las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar trámite de entrega de documentos, por lo que la asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna UNAM

En consecuencia, los estudiantes únicamente deberán esperar la reanudación del proceso de inscripción y el inicio de las actividades académicas, cuyas fechas se darán a conocer en los próximos días.

Comunicado UNAM (UNAM OFICIAL)

UNAM frena inscripciones al ciclo 2026-2027/1 por revisión del examen de admisión

En respuesta a las irregularidades durante el examen de ingreso en línea de la UNAM 2026, la Máxima Casa de Estudios anunció la suspensión provisional de inscripción para el primer ingreso a todas las licenciaturas.

Aunque el proceso estaba programado originalmente para el 27 de julio, fue suspendido hasta que la Comisión Técnica presente sus conclusiones sobre el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria. UNAM

La UNAM precisó que, una vez que concluya la revisión, dará a conocer las nuevas fechas para la entrega de documentos y las inscripciones para aspirantes que presentaron el examen.

También aclaró que las y los egresados del bachillerato de la UNAM que ingresan por Pase Reglamentado no perderán la carrera asignada, pues su lugar seguirá vigente mientras se reanuda el proceso administrativo.