El Examen UNAM 2026 hecho 100% en línea, sigue generando debates y reacciones entre los aspirantes, quienes ahora organizan una marcha exigiendo el formato presencial.

Irónicamente lo que señala la marcha por el Examen UNAM 2026, es que el formato presencial da entorno más inclusivo, justo y transparente, algo que supuestamente era el objetivo de la versión digital.

¿En qué consiste la marcha por el Examen UNAM 2026?

Ante las inconsistencias por el Examen UNAM 2026, se ha convocado formalmente en redes sociales, a una manifestación pacífica para el lunes 27 de julio a las 11:00 a.m.

Marcha por el Examen UNAM 2026 (Especial)

De acuerdo con la información de la convocatoria, los contingentes de la marcha por el Examen UNAM 2026 se reunirán en las salidas del Metro Universidad y la estación del Metrobús CU.

Desde ahí avanzarán hacia la Biblioteca Central y la Rectoría de Ciudad Universitaria con pancartas y megáfonos, exigiendo el formato presencial de la prueba de admisión.

Se exige el regreso inmediato a los exámenes 100% presenciales, bajo la premisa de que es el único mecanismo que garantiza transparencia y confiabilidad.

Además se demanda una revisión humana de los casos invalidados y una explicación técnica detallada sobre el funcionamiento de la plataforma digital.

Por último, se ha solicitado a los asistentes vestir de azul marino o blanco y portar sus documentos personales para facilitar posibles revisiones ante las autoridades.

¿Qué pasó en el Examen UNAM 2026?

Las sospechas alrededor del Examen UNAM 2026 empezaron luego que un análisis señaló que el número de aciertos creció de forma exponencial en carreras de alta demanda.

Un ejemplo es la carrera de Medicina, donde la proporción de aspirantes con más de 100 puntos se triplicó, pasando del 7% al 30% respecto al periodo 2021-2025.

Debido a esto, diversos sectores denuncian el posible uso de inteligencia artificial y otras herramientas no detectadas durante el Examen UNAM 2026.

Las sospechas aumentan al darse a conocer que la UNAM canceló aproximadamente 3,174 exámenes por presuntas conductas irregulares detectadas.

Aunque los afectados denuncian que sus pruebas fueron invalidadas por factores técnicos ajenos, tales como ruidos ambientales, movimientos involuntarios o fallas en la conexión.