La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó su decisión de suspender inscripciones a licenciatura tras la polémica registrada por el aumento de admisiones ligado a su examen en línea.

La UNAM indicó que quedan suspendidos hasta nuevo aviso todos los trámites de entrega de documentos y formalización de ingreso de estudiantes de licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 a partir del próximo lunes 27 de julio de 2026.

¿Cuándo reanudarán inscripciones en la UNAM tras polémica por examen en línea? Esto se sabe

De acuerdo con la UNAM, esta determinación responde a una orden del rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien ha integrado una Comisión Técnica de especialistas para realizar un análisis profundo sobre el reciente examen de admisión en línea.

El objetivo primordial de las esta Comisión será otorgar plena certeza jurídica y técnica a todos los aspirantes que resultaron seleccionados.

Con ello, se busca garantizar que cada etapa del proceso de admisión se haya ejecutado bajo los principios de legalidad, transparencia y ética que rigen a la UNAM.

¿Cuándo reanudarán inscripciones en la UNAM tras polémica por examen en línea? Esto se sabe (Michelle Rojas/SDPnoticias)

La UNAM manifestó que no se reanudarán las actividades de inscripción hasta que el cuerpo de expertos presente sus conclusiones y recomendaciones definitivas, lo cual se espera ocurra en los próximos días.

Con esta acción, la UNAM busca blindar la integridad del concurso de admisión, asegurando que la honestidad académica sea el eje rector de la vida universitaria.

La UNAM exhortó a los interesados a mantenerse informados únicamente a través de los canales de comunicación oficiales, en donde se darán a conocer oportunamente las fechas reprogramadas de inscripción.