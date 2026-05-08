Ya salió el nuevo calendario SEP 2025-2026 por el Mundial 2026, así quedan las clases y vacaciones.

Vía redes, la SEP publicó de forma oficial las modificaciones al calendario escolar aprobadas este 7 de mayo por unanimidad en la LXVI Reunión Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

¿Cómo quedaron las clases del nuevo calendario SEP 2025-2026 por el Mundial 2026?

Las clases del nuevo calendario SEP 2025-2026 por el Mundial 2026 de la FIFA quedaron de la siguiente manera:

Fin del ciclo escolar 2025-2026: viernes 5 de junio

Cierre de labores administrativas: del martes 9 al 12 viernes de junio

Consejo Técnico Escolar sesión ordinaria: 8 de agosto

Fortalecimiento de aprendizajes para estudiantes: del lunes 17 al viernes 28 de agosto.

Inicio del ciclo escolar 2026-2027: lunes 31 de agosto de 2026

Nuevo calendario SEP 2025-2026 por el Mundial 2026 (@SEP_mx / X)

Previo a las vacaciones que arrancan el 5 de junio, para el viernes 15 de mayo se mantiene la suspensión de labores docentes, de acuerdo con lo publicado con la SEP en sus nuevo calendario.

El nuevo calendario escolar SEP 2025-2026 cambia el último día de clases que anteriormente ocurría el 15 de julio.

De acuerdo con Mario Delgado, la decisión logra “garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones”, que han recibido de las entidades federativas.

El titular de la dependencia también indicó que la modificación también responde a la intensa ola de calor que habrá en junio y julio.