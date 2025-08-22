El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de turismo deportivo México Imparable, que busca potenciar carreras o medios maratones y la cultura originaria de cuatro regiones del país. Te contamos fechas, sedes, horarios, modalidades, costos y más.
El nombre de México imparable es muy simbólico porque representa la resistencia de los pueblos originarios, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lorena Ramírez, la corredora rarámuri y Mirna Beatriz de la Cruz, son las impulsoras de este proyecto, quienes agradecieron en la conferencia mañanera de este 22 de agosto a la presidenta haberlas escuchado.
¿Qué es México Imparable Raíces? Fechas y sedes de los 4 medio maratones
El proyecto de México Imparable Raíces consta de 4 medio maratones en distintas fechas y lugares:
- Agua: 14 de septiembre de 2025 en Palenque, Chiapas, con temática maya
- Fuego: 7 de diciembre de 2025 en CDMX, con temática mexica y urbanismo contemporáneo
- Tierra: 22 de marzo de 2026 en Oaxaca, Oaxaca, con temática zapoteca y mixteca
- Aire: 7 de junio de 2026 en Creel, Chihuahua, con temática rarámuri
Este serial de maratones México Imparable Raíces es un movimiento social, destacaron Mirna Beatriz de la Cruz y Lorena Ramirez que a la par busca generar un impacto económico en los municipios y la promoción de las culturas locales.
Los pueblos originarios, ruinas prehispánicas, sitios naturales y más, de cada estado se van a tomar en cuenta como ruta de los medios maratones.
Se considera un punto importante la participación activa de las comunidades locales y en días previos se va a hacer muestra de danzas, música y más elementos culturales.
¿Cómo inscribirse a las carreras de México Imparable? Registro y horario
El registro a las carreras o medios maratones se podrán hacer en mexicoimparable.com
Se recomienda hacer el registro lo más pronto posible ya que para la primera carrera se cierra el registro el 12 de septiembre a las 14:00 horas.
Cabe mencionar que cada una de las cuatro carreras o medio maratones van a empezar a las 5:30 horas.
Como es normal, el kit de cada corredor se entregará un día antes cuando se hagan muestras culturales como parte del programa. Cada kit incluye:
- Playera oficial
- Medalla comemorativa coleccionable
- Número de corredor personalizado
- Acceso a ceremonia de apertura y cierre cultural
- Hidratación y asistencia de ruta
- Participación en sorteos y experiencias locales
- Contribución directa a proyectos de apoyo a comunidades originarias y atletas indígenas
México Imparable: modalidades y costos
Las modalidades que se incluyen y el rango de costo son los siguientes:
- 5 kilómetros
- 10 kilómetros
- 21 kilómetros
El costo de inscripción depende de cada ciudad, si se hace en tiempo o manera extemporánea y también hay ambos para carreras en dos ciudades, pero los costos van de los 500 a los 1620 pesos mas cargo por servicios.