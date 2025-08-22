El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de turismo deportivo México Imparable, que busca potenciar carreras o medios maratones y la cultura originaria de cuatro regiones del país. Te contamos fechas, sedes, horarios, modalidades, costos y más.

El nombre de México imparable es muy simbólico porque representa la resistencia de los pueblos originarios, resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lorena Ramírez, la corredora rarámuri y Mirna Beatriz de la Cruz, son las impulsoras de este proyecto, quienes agradecieron en la conferencia mañanera de este 22 de agosto a la presidenta haberlas escuchado.

¿Qué es México Imparable Raíces? Fechas y sedes de los 4 medio maratones

El proyecto de México Imparable Raíces consta de 4 medio maratones en distintas fechas y lugares:

Agua: 14 de septiembre de 2025 en Palenque, Chiapas, con temática maya

Fuego: 7 de diciembre de 2025 en CDMX, con temática mexica y urbanismo contemporáneo

Tierra: 22 de marzo de 2026 en Oaxaca, Oaxaca, con temática zapoteca y mixteca

Aire: 7 de junio de 2026 en Creel, Chihuahua, con temática rarámuri

Este serial de maratones México Imparable Raíces es un movimiento social, destacaron Mirna Beatriz de la Cruz y Lorena Ramirez que a la par busca generar un impacto económico en los municipios y la promoción de las culturas locales.

Los pueblos originarios, ruinas prehispánicas, sitios naturales y más, de cada estado se van a tomar en cuenta como ruta de los medios maratones.

Se considera un punto importante la participación activa de las comunidades locales y en días previos se va a hacer muestra de danzas, música y más elementos culturales.

¡México es turismo deportivo! 🤩



La Secretaria de Turismo, @josefinarodzam, expuso a la Presidenta, @Claudiashein y al pueblo de México, en la #MañaneraDelPueblo la Política Nacional De Turismo Deportivo, un conjunto de acciones que logran que las personas viajen para… pic.twitter.com/IsGy2SM2St — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 22, 2025

¿Cómo inscribirse a las carreras de México Imparable? Registro y horario

El registro a las carreras o medios maratones se podrán hacer en mexicoimparable.com

Se recomienda hacer el registro lo más pronto posible ya que para la primera carrera se cierra el registro el 12 de septiembre a las 14:00 horas.

Cabe mencionar que cada una de las cuatro carreras o medio maratones van a empezar a las 5:30 horas.

Como es normal, el kit de cada corredor se entregará un día antes cuando se hagan muestras culturales como parte del programa. Cada kit incluye:

Playera oficial

Medalla comemorativa coleccionable

Número de corredor personalizado

Acceso a ceremonia de apertura y cierre cultural

Hidratación y asistencia de ruta

Participación en sorteos y experiencias locales

Contribución directa a proyectos de apoyo a comunidades originarias y atletas indígenas

México Imparable: modalidades y costos

Las modalidades que se incluyen y el rango de costo son los siguientes:

5 kilómetros

10 kilómetros

21 kilómetros