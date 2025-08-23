¡Buenas noticias! La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ayer viernes en la conferencia mañanera “ México Imparable ”, un serial de carreras que es como un abrazo a nuestro talento deportivo y a nuestras raíces. Sobre todo, la mandataria nos demostró, una vez más, que en nuestro país hay inclusión y que el talento no tiene distingos de clases sociales o razas, pues atletas indígenas y de bajos recursos recibirán el apoyo que necesitan para brillar.

Y como embajadora de este México Imparable tenemos nada menos que a Lorena Ramírez, nuestra ultramaratonista rarámuri.

Esta iniciativa es una mezcla de deporte, cultura, turismo responsable y un gran corazón social.

La presidenta dijo que esta idea nació junto con las atletas Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez y Lorena Ramírez. Y lo mejor es que el gobierno federal, con todas sus secretarías, está a bordo para que este proyecto vuele alto.

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez lo explicó así: “México Imparable” es un espacio para que los atletas indígenas se luzcan y para que las comunidades locales sientan el impulso en su economía, celebrando así la riqueza de nuestra diversidad.

El compromiso de la doctora Sheinbaum con los pueblos originarios no ha sido solo de palabra.

Recordemos que en junio pasado se hizo una entrega histórica de recursos a los pueblos originarios y afromexicanos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), algo que anteriormente era impensable que ocurriera.

Con los apoyos otorgados por el gobierno federal se empoderan a los pueblos originarios, en especial a las mujeres, cada vez con más presencia en la vida pública.

Cada carrera es una ventana a nuestros pueblos originarios y una invitación a conocer los rincones más bellos de México. Josefina Rodríguez, la Secretaria de Turismo, nos recordó que el turismo deportivo es una gran fuente de ingresos, pues se aporta en promedio 60,400 millones de pesos al año.

La primera de esta carrera será el próximo 14 de septiembre y la siguiente, en este mismo año, será el 7 de diciembre.

México Imparable es una muestra de que el gobierno está con el deporte, con la inclusión y con nuestra cultura. ¡A correr se ha dicho!

Tú, ¿de qué lado estás?

Mientras unos corren por la vida y se apoya a los pueblos originarios, hay personas que, parafraseando a Carlos Gardel, viven “desechos de amargura”, deseando que a todos y todas nos vaya mal.

Qué triste es ver personajes como la senadora Lilly Téllez esperando ver al país en llamas, traicionando y menospreciando a la patria que la vio nacer y que la trata bien, solo por el deseo insano de que el gobierno que encabeza Sheinbaum fracase.

Son dos mujeres antagónicas, que deberían caminar a la par por el bien de nuestro México. Una apuesta por apoyar a los más desprotegidos y poner el nombre de nuestro país en alto, otra le apuesta al desastre, al conflicto.

Quienes amamos nuestro país (“México lindo y querido”, que se oiga fuerte) apoyamos cada iniciativa que nos recuerda nuestras raíces y dignifica los pueblos originarios. Con ellos y ellas, todo. Sin ellos y ellas, nada. Que México siga imparable, eso me llena de orgullo y emoción. ¿Y a ti?