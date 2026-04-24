Claudia Sheinbaum anunció que uno de los primeros encargos de Luisa María Alcalde al frente de la Consejería Jurídica será analizar la propuesta de retrasar las elecciones judiciales hasta 2028.

“Esa es una de las tareas que le pedí Luisa María (Alcalde), que pueda evaluarlo, ahora que se integre a la consejería Jurídica, pues tiene esa tarea” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque actualmente se prevé que se realicen en 2027 junto con la renovación de 17 gubernaturas, la presidenta de México explicó que la evaluación de Luisa Alcalde podría derivar en cambios constitucionales.

Diputados de Morena ya presentaron una iniciativa en ese sentido, que incluye la creación de un Comité Único de Evaluación para revisar aspirantes.

Luisa Alcalde analiza posibles cambios para elecciones judiciales

Luisa Alcalde iniciará su encargo al frente de la Consejería Jurídica el próximo 1 de mayo con el análisis de la propuesta de retrasar las elecciones judiciales al 2028.

De acuerdo con la presidenta, el Poder Ejecutivo evaluará si es necesario presentar algunos cambios adicionales para mejorar la reforma al Poder Judicial, en caso de que se retrase la segunda parte de la elección.

“Luisa María participó mucho en la reforma al Poder Judicial entonces ella conoce los detalles, incluso estamos evaluando (que) si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tenga que tener para mejorar” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, la presidenta señaló que hasta el momento se espera que las elecciones judiciales se realicen en 2027, junto con el proceso electoral para renovar 17 gubernaturas.

Además, esperará que la evaluación de Luisa Alcalde concluya para considerar una posible modificación a la reforma electoral, ya que, si llegan a posponerse las elecciones judiciales, se tendrá que haber un cambio constitucional.

“Vamos a esperar a que entre Luisa, se haga una valoración y se los informamos, por lo pronto la elección es en el 27. Ya con la valoración que encabece Luisa María si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, ya se enviaría” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe señalar que diputados federales de Morena presentaron una iniciativa para retrasar la elección judicial para el 2028; además de instaurar un Comité Único de Evaluación que concentre la revisión de los aspirantes, así como la aplicación de exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.