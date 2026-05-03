Luisa María Alcalde se despidió oficialmente de la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hoy 3 de mayo de 2026, compartiendo el honor que fue encabezar “este proyecto”.

La ahora titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Luisa María Alcalde, recordó que en año y medio que estuvo frente a Morena hubo 10 millones más de militantes.

Luisa María Alcalde deja la dirigencia de Morena

En el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Luisa María Alcalde subió al estrado para recordar su paso por el Movimiento, así como confirmar el honor que fue ser la dirigente nacional por un año y medio.

Alcalde recordó que aunque ahora está al frente del CJEF por llamado de Claudia Sheinbaum, “cambio de trinchera, pero nunca de causa”.

Luisa María Alcalde confirmó que se siente “orgullosa” de lo que creó en Morena por año y medio que fue dirigente, recordando que se unieron 10 millones más de militantes.

Por otra parte, subrayó que Morena “es el segundo partido más grande del mundo”, así como el primero que tiene más participación de mujeres.

Finalmente, Luisa María Alcalde sostuvo que “fue un honor servir a este proyecto”, gritando una exclamación de viva para Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Claudia Sheinbaum, Morena y México.