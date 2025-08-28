La organización Artículo 19 calificó de reprobable que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ponga en riesgo a la periodista Azucen Uresti al difundir información personal.

A través de un comunicado, Artículo 19 manifestó que Gerardo Fernández Noroña tomó de las redes sociales una fotografía de Azucena Uresti sin su consentimiento y la difundió junto con información falsa.

Al respecto, Artículo 19 precisó que estos hechos representan una forma de violencia digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Gerardo Fernández Noroña publica foto de Azucena Uresti en gimnasio y señala supuesto departamento en Paseo de la Reforma

Luego de que la periodista Azucena Uresti criticara la compra de una casa por 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, de Gerardo Fernández Noroña, el senador de Morena se lanzó en su contra.

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña publicó una foto de Azucena Uresti en el gimnasio, además de insistir en que ella es dueña de un departamento en avenida Paseo de la Reforma, en CDMX, el cual estaría valuado en 13 millones de pesos.

De esta manera apuntó que dicho inmueble sería más caro que su casa de 12 millones de pesos ubicada en Tepoztlán, Morelos.

Tras esta situación, la periodista Azucena Uresti lanzó un reto a Gerardo Fernández Noroña durante su programa de Radio Formula, para que presentara pruebas de que tiene un departamento a su nombre.

No obstante, Gerardo Fernández Noroña no aceptó el reto y no llamó a Azucena Uresti, y aseguró que su casa la paga a través de un crédito hipotecario que mezcla su sueldo de senador y sus ingresos por YouTube.

Artículo 19 critica a Fernández Noroña por poner en riesgo a Azucena Uresti

