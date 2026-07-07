Ariadna Montiel pidió respeto a la soberanía de México tras las revelaciones periodísticas sobre la presunta participación del FBI en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

“En el caso del tema en Estados Unidos, nosotros a lo que apelamos es que tengamos una relación respetuosa a la soberanía de ambos países de cooperación sobre todo en materia de seguridad. Y consideramos que esta relación debe de estar basada en la ley y respeto al Estado de Derecho y toda actuación de un gobierno extranjero en México debe de estar autorizada, pactada, coordinada” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena subrayó que cualquier cooperación en seguridad con Estados Unidos debe realizarse con pleno apego a la ley.

Ariadna Montiel reiteró el respaldo de Morena a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien exige conocer la verdad sobre la operación y que se respete la legalidad en la relación bilateral.

Morena respalda a Claudia Sheinbaum por defensa de la soberanía nacional

Ariadna Montiel sostuvo que cualquier acción de seguridad entre ambos países debe realizarse dentro del marco legal vigente para evitar una violación a la soberanía nacional.

Asimismo, expresó el respaldo de Morena a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la mandataria únicamente exige conocer la verdad sobre la captura de “El Mayo” Zambada y que se respete la legalidad en la relación bilateral.

“El apoyo estricto, como siempre, a nuestra presidenta. Lo que está pidiendo es verdad, respeto a la legalidad y respeto a nuestra soberanía”, reiteró.

En ese contexto, las autoridades federales han señalado que existen versiones contradictorias sobre la operación y buscan determinar si hubo participación del FBI sin el conocimiento ni la autorización del Gobierno mexicano.

Las dudas surgieron después de un reporte periodístico que sostiene que el FBI habría intervenido en la captura de El Mayo Zambada sin informar previamente a las autoridades de México.