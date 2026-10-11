Ariadna Montiel indicó que Morena mantiene canales abiertos de diálogo constante con diversas figuras y facciones internas, incluyendo a Tatiana Clouthier.

Descartó que las protestas de Tatiana Clouthier por la designación de Clara Luz Flores como coordinadora en Nuevo León rumbo a las elecciones 2027 afecten a Morena.

“No (impacta la exigencia de Clouthier (…) lo que hace no impacta" Ariadna Montiel

Ariadna Montiel afirmó que Morena se encuentra completamente unido y fortalecido rumbo a los comicios del 2027 tras llevar a cabo su octava sesión ordinaria del Consejo Nacional.

Ariadna Montiel asegura que protestas de Tatiana Clouthier no afectan a Morena

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, se pronunció sobre las exigencias y protestas de Tatiana Clouthier en Nuevo León.

ARIADNA MONTIEL DESCARTA OPERACIÓN CICATRIZ Y AFIRMA QUE MORENA MANTIENE ALIANZAS Y UNIDAD



Tras la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de @PartidoMorenaMx , la presidenta nacional, Ariadna Montiel @A_MontielR , aseguró que los llamados a la unidad son parte permanente… pic.twitter.com/LYvgYf10SL — Noticiero en Redes (@noticieroredes) October 10, 2026

Afirmó de manera explícita que las exigencias de Clouthier para revocar la designación en Nuevo León “no impactan” el proceso interno del partido rumbo a las elecciones del 2027.

Ariadna Montiel explicó que en Morena se escucha a todos los aspirantes que no resultaron ganadores, reconociendo el legítimo derecho de cada integrante a expresar sus opiniones sobre el proceso.

“Todos son importantes, todos son trascendentes, todos tienen valor (…) Lo que nosotros estamos haciendo es escuchar a todos, el legítimo derecho de cada quien de expresar sus opiniones respecto al proceso. El mandato del órgano nacional más importante ya lo hemos hecho el día de hoy” Ariadna Montiel

Mencionó que se mantiene un diálogo abierto con Tatiana Clouthier y que Citlalli Hernández atiende directamente el tema de Nuevo León.

Mientras que Clara Luz Flores continúa al frente de las tareas organizativas en la entidad.

“Bueno, seguimos en diálogos y Citlalli Hernández está atendiendo el tema en el caso Nuevo León (…) Hemos platicado también con la compañera Clara Luz, ya todas las tareas organizativas, ya lo que sigue” Ariadna Montiel

Aseguró que Morena salió unido y fortalecido de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, donde los acuerdos y el plan de acción se aprobaron por unanimidad.

“Estoy muy satisfecha del resultado del Consejo Nacional en primer lugar porque pues el informe que se ha presentado se ha aprobado los términos también la política de alianzas (...), pero también pues el plan de acción que es lo que más nos ocupa hacia adelante” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel asegura que llamados a la unidad son siempre en torno al movimiento y no por cargos

Sobre la ruta futura de Morena, Ariadna Montiel señaló que el Consejo Nacional aprobó por unanimidad el plan de acción del partido, definiéndolo como el eje organizativo principal que más les ocupa hacia adelante.

Confirmó que se avaló la política de alianzas electorales con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como con fuerzas locales rumbo a las elecciones 2027.

Subrayó que estas alianzas deben servir para ampliar el bienestar del país y no para “encajarnos cargos” ni por ambiciones de candidaturas.

Ariadna Montiel sostuvo que los llamados a la unidad son siempre en torno al proyecto general del movimiento y no en función de cargos o puestos específicos.

“Los llamados de unidad son siempre en torno al proyecto, como lo hacemos siempre (…) los llamados a la unidad siempre son entorno al proyecto” Ariadna Montiel

Aseguró que el partido salió unido del Consejo Nacional para responder a los embates de la oposición y la derecha.

Hizo un llamado a mantener la austeridad, sin frivolidades, preservando el origen popular y la vocación social del movimiento.

“Contenta de que salgamos unidos (…) contentas porque salimos en unidad todos nuestros proyectos de acuerdo que hoy ya son mandato para el partido” Ariadna Montiel