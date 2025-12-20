La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, destacó las diferencias entre los programas sociales de la llamada 4T y los gobiernos anteriores.

Y es que en entrevista con Juan Becerra Acosta para Radio Fórmula, Ariadna Montiel resaltó que en la actualidad los programas sociales atiendes diversas causas sociales como parte de los derechos del pueblo de México.

Ariadna Montiel comparte principales diferencias entre programas sociales de la 4T y de gobiernos anteriores

En entrevista, Ariadna Montiel compartió las principales diferencias que hay entre los programas sociales que ha implementado la 4T y los programas de gobiernos anteriores.

En este sentido, hizo un desglose de las principales ventajas con las que cuentan en la actualidad:

programas de bienestar están elevados a rango constitucional

atención a los más pobres

programas universales en atención a estudiantes, mujeres, adultos mayores y otras causas sociales

programas sociales que ayuden al ingreso básico de las familias

¿Cómo reponer la tarjeta Bienestar? (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Además, Ariadna Montiel señaló que las personas que cuentan con estos programas sociales dejaron de ser beneficiarios y puntualizó que ahora no están sujetos a que sean entregados a cambio de un voto u otra acción

Esto toda vez que la secretaria del Bienestar manifestó que actualmente los programas sociales son un derecho constitucional, al que, sin importar posturas o votos, todas las personas tienen acceso.

Ariadna Montiel manifestó que actualmente existe un adecuado manejo de los recursos gracias al Banco del Bienestar, pues en gobierno anteriores estos se entregaban en efectivo.

Finalmente remarcó que esto ha beneficiado a la transparencia de los recursos, pues es posible saber el destino de estos.