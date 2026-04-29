Ariadna Montiel se perfila para liderar Morena después de salir de la Secretaría de Bienestar.

Este martes 28 de abril, Ariadna Montiel anunció su intención de participar en la elección de la presidencia de Morena.

Ariadna Montiel buscará la presidencia de Morena

A través de redes sociales, Ariadna Montiel reveló que presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar.

Asimismo, expresó que buscará participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena.

“Me siento muy orgullosa de formar parte de la Cuarta Transformación y de contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México. Les comparto que hoy presenté mi renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe.” Ariadna Montiel

Ariadna Montiel busca encabezar otras tareas, afirma Claudia Sheinbaum (Captura de pantalla)

Montiel enfatizó que la mueven “principios del Humanismo Mexicano” y la convicción de seguir organizándose “para que la transformación continúe”.

La hoy exsecretaria de Bienestar también agradeció a AMLO y Claudia Sheinbaum por confiar en ella.

Ariadna Montiel finalizó su publicación indicando que “cerró su etapa” en la Secretaría de Bienestar con la “satisfacción del deber cumplido.”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en un video la salida de Ariadna Montiel, quien sustituiría a Luisa Alcalde en la dirigencia de Morena.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum le deseó “la mejor de las suertes” a Ariadna Montiel, quien de acuerdo con la presidenta, se va porque “quiere avanzar en otras tareas del movimiento”.

Ante tales palabras, Montiel agradeció a Sheinbaum por la confianza que le brindó.

Claudia Sheinbaum señaló que el cargo de Ariadna Montiel en la Secretaría de Bienestar será ocupado por Leticia Ramírez Amaya.

La presidenta felicitó a Leticia Ramírez Amaya e indicó que a partir del miércoles 29 de abril, entraría en funciones como nueva secretaria de Bienestar del Gobierno de México.