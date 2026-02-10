A pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las exportaciones mexicanas no se vieron afectadas, asegura Moody’s.

De acuerdo con el análisis de la calificadora, México compensó los efectos adversos, con lo que logró incluso un superávit que “se expandió en lugar de reducirse”.

Asimismo, resaltó que las exportaciones mexicanas superaron incluso los aranceles punitivos, así como aquellos que buscaban reducir el déficit comercial entre Estados Unidos y México.

Exportaciones mexicanas resistieron aranceles de Estados Unidos

De acuerdo con el análisis de Moody’s, el comercio exterior mexicano mejoró significativamente a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Desde el inicio de la imposición de diversos aranceles, las exportaciones mexicanas lograron superávit con la implementación de contramedidas para evitar efectos negativos en la economía.

Estas medidas lograron sacar del déficit en el que se encontraba la economía mexicana en los años pospandemia.

“Una combinación de esfuerzos de cumplimiento, redirección de exportaciones y control de calidad de las importaciones permitió a México terminar el año con un superávit comercial, marcando una mejora notable frente al déficit persistente en los años pospandemia” Moody's

Asimismo, el superávit de México con Estados Unidos creció, a pesar de que las expectativas de la administración estadounidense suponían que se llegara al déficit, señaló Moody’s.

De acuerdo con el análisis, esto también pudo haber ocurrido por un posible “efecto colateral” del cambio en las preferencias de los consumidores en México ante las agresivas políticas proteccionistas de Estados Unidos.

Economía mexicana cerró con “nota positiva” el 2025

Moody’s señaló además que la economía mexicana cerró el 2025 con una “nota positiva”, pues durante dicho periodo “México enfrentó la imposición de aranceles” a varios productos como:

acero

automóviles

Asimismo, reportó que en 2025 se cerró con una “mejora significativa” frente al déficit promedio que se tuvo en los 4 años anteriores, de 20 mil millones de dólares.

“Tras algunos efectos iniciales adversos, México terminó el año con un superávit comercial aún mayor con Estados Unidos y un saldo global positivo, lo que representa una mejora significativa frente al déficit anual promedio de 20 mil millones de dólares registrado en los cuatro años anteriores” Moody's

Asimismo, señaló que, aunque las importaciones se beneficiaron de la apreciación del peso mexicano, que abarató los productos extranjeros, el superávit de 2025 “refleja un fuerte crecimiento de las exportaciones”.

Además, la balanza comercial global de México “pasó a un superávit de 771 millones de dólares en 2025, comparado con los déficits de 18.5 mil millones en 2024, 12.3 mil millones en 2023 y 28.1 mil millones en 2022″, resaltó la calificadora.