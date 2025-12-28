Luisa Alcalde, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó el reconocimiento del periódico The Wall Street Journal (WSJ) a México frente a los aranceles de Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Luisa Alcalde presumió el reconocimiento del periódico estadounidense a México en medio de las políticas arancelarias de la administración Trump.

De acuerdo con la dirigente nacional de Morena, este triunfo de México se debe a la negociaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta mañana The Wall Street Journal (@WSJ) reconoce en su primera plana que, gracias al liderazgo y a la capacidad negociadora de la Presidenta @Claudiashein, México se consolida como potencia exportadora y como el principal socio comercial de los Estados Unidos a pesar de su… pic.twitter.com/EFrvOAP1Ws — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 27, 2025

México se consolida como potencia exportadora y se mantiene como el socio número uno de EU

En la publicación del WSJ se destacó el papel de México en medio de las tarifas arancelarias de Donald Trump, como el país más beneficiado del mundo.

Debido al papel del T-MEC (Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), que ha ayudado a la economía mexicana a mantenerse libre en un 85% de sus exportaciones por este acuerdo.

Además, el WSJ en su publicación resalta que México ha sabido aprovechar la disputa comercial entre Estados Unidos y China, capitalizándola a su favor.

Lo anterior porque México ha ocupado activamente el espacio de China que ha perdido en el mercado estadounidense en exportaciones manufactureras, que crecieron un 9% entre enero y noviembre de 2025.

Adicionalmente, en este reporte se destaca un crecimiento masivo en el envío de equipos de procesamiento de datos, los cuales se duplicaron este año y que son impulsados por el auge de la inteligencia artificial y la expansión de centros de datos en Estados Unidos.

Aunque en el sector de la industria automotriz las exportaciones cayeron cerca de un 6%, debido a que este sector sí se enfrenta con aranceles específicos, como el 25% sobre contenido no estadounidense.

Pese a ello, se estima que el comercio de bienes entre ambos países alcanzará un récord histórico de casi 900 mil millones de dólares al finalizar este 2025.

Además de que México ya superó a China y Canadá como el socio comercial número uno de Estados Unidos .