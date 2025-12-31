“Arancel” es la palabra del año 2025 por la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), de la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE).

Arancel no solo es la palabra favorita de Donald Trump y aplicada en Estados Unidos sino que ha tenido un impacto mundial en el sentido económico pero también político.

Cabe recordar que “tarif”, en inglés, no es equivalente a arancel, recuerda la FundéuRAE, pero se ha elegido así para usarla en medios de comunicación.

México, protagonista en el tema aranceles

Cabe recordar que los aranceles de Trump han hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum haya sido reconocida a nivel internacional como la mandataria que ha podido sortear las amenazas o incluso de “domar” al presidente estadounidense.

A pesar de la existencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), los primeros anuncios de aranceles de Donald Trump el 20 de enero de 2025, día de su posesión, fueron a México y Canadá.

El 3 de febrero incluso las televisoras internacionales transmitían el mensaje de Claudia Sheinbaum en el que acordaba poner en pausa los aranceles por el trabajo que México estaba haciendo respecto a combate a fentanilo y migración.

Aunque México ha sido de los menos afectados por los aranceles, en junio de 2025, Donald Trump logró subir los aranceles al acero y aluminio del 25 al 50 por ciento.

Los aranceles se han implementado o incrementado en las relaciones comerciales de diversos países como parte del efecto Trump que incluso México los ha impuesto a países como China en India los cuales entran en vigor a partir de 2026, aunque asegura que son acciones económicas y no políticas.

Las 10 palabras del 2025, según FundéuRAE

Otras palabras o expresiones dentro de las 10 elegidas por la FundéuRAE están al menos tres relacionadas con Donald Trump: