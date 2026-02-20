Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de la prudencia ante el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump.

Esto luego de que este viernes 20 de febrero se declararan ilegales los aranceles globales impuestos bajo el amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Gobierno de Sheinbaum toma con prudencia fallo de Suprema Corte sobre aranceles de Trump

A pregunta expresa sobre su postura respecto a la reciente resolución de la Suprema Corte estadounidense sobre los aranceles de Trump, Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno lo tomará con prudencia.

“Vamos a revisar bien la resolución” Claudia Sheinbaum

La presidenta señaló que su gabinete revisará de manera completa la resolución que dio un revés a los aranceles impuestos por Donald Trump a México y otros de sus socios comerciales antes de pronunciarse al respecto.

Cabe señalar que México se ha visto afectado por estas medidas debido a su imposición en el comercio de:

automóviles

acero

aluminio

Donald Trump empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato a manera de presión y negociación.

Sin embargo, al inicio de su segundo periodo al frente de Estados Unidos anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Además, impuso aranceles especiales a socios comerciales importantes para la economía estadounidense como México, Canadá y China por:

flujos de drogas

migración

Países podrán solicitar reembolso por aranceles de Trump

Entre las consecuencias de la sentencia de la Suprema Corte se encuentra la posibilidad de los países importadores de solicitar el reembolso por el cobro de dichos impuestos.

Sin embargo, los jueces no abordaron en qué medida los importadores que demandaron al gobierno Trump pueden recibir reembolsos.

Cabe recordar que México ha solicitado de manera formal la reducción de los aranceles para partes de autos que no forman parte del T-MEC que hasta antes de la resolución era de 27.5%, al 15%.

Por su parte, la empresa china BYD ha presentado demandas contra EstadosUnidos por los mismos aranceles, por lo que ahora podría solicitar el reembolso.