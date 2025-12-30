La Secretaría de Economía del Gobierno de México, a cargo de Marcelo Ebrard, confirmó que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los aranceles a países con los que México no tiene acuerdo comercial.

Se trata de las modificaciones que hizo el Congreso a las tarifas de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE).

Estos aranceles van a estar entrar en vigor el 1 de enero de 2026 , los cuales tiene el objetivo de proteger 350 mil empleos, como lo había anunciado Marcelo Ebrard.

Sectores que buscan proteger los aranceles, según Gobierno de México

Los aranceles tienen el objetivo de contribuir a la reindustrialización soberana, sostenible e incluyente de sectores estratégicos como parte del Plan México.

Y ellos son:

Calzado

Textil

Acero

Automotriz

Plástico

Electrodomésticos

Aluminio

Muebles

Marroquinería

Papel y cartón

Motocicletas

Remolques

Vidrio

Más

También busca fortalecer la competitividad interna del país, corregir distorsiones comerciales y la alta dependencia de importaciones.

Aranceles no buscan afectar a algún país en especial

El decreto reforma aranceles a 11 países, especialmente a mil 463 fracciones arancelarias de diversas mercancías.

No obstante, la Secretaría de Economía del Gobierno de México dijo que se busca beneficiar al pueblo de México y “no está dirigida a ningún país en particular”. Anteriormente señaló que no se trata de medidas políticas.

Cabe recordar que estas tarifas se han denominado “aranceles a China” aunque contempla a otros países asiáticos como Corea del Sur e India y de otras regiones del mundo, incluido Brasil.