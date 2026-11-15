Lorena de la Garza, reconoció que integrantes de su equipo fumigaron por error un parque de Monterrey, donde descansaban mariposas monarca durante su ruta migratoria.

El incidente ocurrió antes de una jornada de vacunación organizada por la legisladora en la capital de Nuevo León y provocó críticas en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes del personal aplicando sustancias químicas cerca de los árboles donde se encontraban los insectos.

A través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, la exintegrante de la bancada del PRI y actual integrante de la fracción Recuperemos Nuevo León asumió la responsabilidad por lo sucedido.

De la Garza reconoció que la fumigación no debió realizarse durante la temporada de migración de esta especie y aseguró que se tomarían medidas para evitar que el incidente vuelva a ocurrir.

Lorena de la Garza admite error por fumigar parque con mariposas monarca para evento (Lorena de la Garza en Instagram)

Lorena de la Garza suspende fumigación y consulta a especialistas ambientales

Luego de que las imágenes del personal utilizando aspersores cerca de las mariposas monarca se viralizaran, Lorena de la Garza informó que ordenó suspender inmediatamente las labores de fumigación.

Asimismo, señaló que buscó asesoría de especialistas ambientales para evaluar las posibles consecuencias de la aplicación de químicos y determinar los protocolos adecuados ante lo ocurrido.

“Sé que reconocer un error no es suficiente. Por eso, estamos revisando nuestros procedimientos para que una situación así no vuelva a repetirse. Me corresponde aprender de lo ocurrido y demostrarlo con hechos”, expresó la diputada de Nuevo León.

¿Habrá una denuncia contra Lorena de la Garza por fumigar un parque con mariposas monarca?

La polémica aumentó después de que creadores de contenido locales denunciaran el incidente y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartiera el video en sus plataformas digitales.

Lorena de la Garza admite error por fumigar parque con mariposas monarca para evento (Captura de pantalla)

Ante la difusión del caso, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que revisa lo sucedido para determinar si existen denuncias formales y si los hechos podrían constituir algún delito ambiental.

Cabe recordar que cada otoño, millones de mariposas monarca atraviesan territorio mexicano durante su migración hacia los sitios de hibernación ubicados principalmente en los bosques de Michoacán y el Estado de México.

Por esta razón, ambientalistas han destacado la importancia de proteger los espacios verdes urbanos que funcionan como refugios temporales para estos insectos, cuya conservación es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas.