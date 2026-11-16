Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” y fundador del Cártel de Guadalajara, murió este domingo 15 de noviembre a los 80 años de edad.

Fue fundador del Cártel de Guadalajara junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, quienes traficaron drogas a Estados Unidos, sobre todo en los años 70s y 80s.

Nacido el 8 de enero en Culiacán, Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo terminó su vida tras pasar 37 años en la cárcel luego de haber sido detenido el 8 de abril de 1989.

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo murió de una falla orgánica múltiple, confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

El reporte médico indica que su muerte se registró alrededor de las 14:00 horas de este domingo 15 de noviembre, luego de ser trasladado con diagnóstico reservado.

El traslado se hizo el viernes 13 de noviembre desde el penal de Puente Grande a un hospital que se encuentra en la colonia Lomas del Country de Guadalajara, Jalisco, mediante un operativo de seguridad.

Miguel Ángel Félix Gallardo terminó su vida enfermo y en la cárcel

Se reporta que Miguel Ángel Félix Gallardo tomaba alrededor de 13 medicamentos distintos debido a 22 enfermedades diagnosticados en prisión.

Nacido el 8 de enero en Culiacán, Sinaloa, terminó su vida a los 80 años tras pasar 37 años en la cárcel luego de haber sido detenido el 8 de abril de 1989 por tráfico de drogas.