El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, por lo que Profeco ya prepara una manera de ayudar al consumidor para identificar fraudes y descuentos reales en los distintos establecimientos.

Mediante una herramienta de verificación, Profeco permite comprobar si las rebajas anunciadas durante El Buen Fin 2026 son efectivas o si responden a cambios maliciosos previo a la jornada de descuentos.

¿Qué es la herramienta de la Profeco para El Buen Fin 2026?

Para facilitar la identificación de ofertas reales en El Buen Fin 2026, Profeco puso a disposición la plataforma digital Quién es Quién en los Precios de El Buen Fin, disponible en el sitio “elbuenfin.profeco.gob.mx/”.

Herramienta de Profeco para El Buen Fin 2026 (Especial)

Este portal da información sobre el precio mínimo, máximo y promedio de una gran diversidad de artículos, registrando sus variaciones y detallando las direcciones de las tiendas donde se venden.

El propósito de esta iniciativa es prevenir las llamadas ofertas simuladas, una práctica común en El Buen Fin 2026 en la cual algunos comercios elevan los costos días antes del evento para luego anunciar un descuento engañoso.

Entre los productos disponibles para consulta se encuentran computadoras, celulares, línea blanca, televisión y video, electrodomésticos, cocina, audio y sonido, cámaras y ventilación; entre muchos otros.

Si tienes interés en alguno de estos productos, es recomendable revisar la herramienta para hacer una compra informada.

¿Cómo usar la herramienta de Profeco para El Buen Fin 2026?

Si quieres usar la herramienta de Profeco para El Buen Fin 2026, lo único que debes de hacer es lo siguiente:

Ingresar a la plataforma elbuenfin.profeco.gob.mx/ Seleccionar tu ciudad Escoger la categoría del artículo que deseas comprar Busca el producto Se te dará el costo en distintos establecimientos A lo largo de los días puedes revisar las variaciones de precio para ver que el descuento sea real

Hay que señalar que algunos establecimientos hacen descuentos dinámicos; es decir, ponen ofertas que duran un solo día, o a veces unas horas en sus portales en línea.

Por lo que los precios pueden variar de manera dramática a lo largo de la jornada.