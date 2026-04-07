El gobierno de México informó la tarde de este lunes 6 de abril de 2026, cuáles son los bloqueos que se mantienen activos de transportistas y agricultores tras una revisión de las rutas afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta las 18:00 horas los bloqueos se lograron reducir a la mitad, luego de que implementar mecanismos de diálogo por parte de diversas instituciones.

Estos son los bloqueos activos de transportistas y agricultores

Hasta las 18:00 horas de este lunes 6 de abril, el gobierno federal informó que se mantienen activos 5 bloqueos carreteros en 5 estados del país por parte de organizaciones transportistas y agricultores:

Baja California (Mexicali):

Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado

Guanajuato:

Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad

Michoacán:

Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)

Morelos:

Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo

Tlaxcala:

Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

La Secretaría de Gobernación informó que al inició del día se reportaron 11 bloqueos en 9 estados del país, reiterando así que la intervención de autoridades logró reducir a la mitad estas protestas.

Señalaron que se mantiene la comunicación entre autoridades estatales y federales, así como con representantes de organizaciones transportistas y de agricultores con el fin de buscar reducir las afectaciones a la ciudadanía.

El gobierno de México instó a los manifestantes a utilizar las vías del diálogo para dar atención a sus demandas, liberando los bloqueos carreteros que generan afectaciones y atentan contra el libre tránsito.