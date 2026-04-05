El lunes 6 de abril de 2026 se realizará un megabloqueo como parte de un paro de transportistas a lo largo del país, debido a él, se espera que haya diversas vías afectadas.

Paro de transportistas (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Se tratará de una movilización masiva en el que transportistas y agricultores buscarán obstaculizar las vías de acceso a la CDMX, bloquear autopistas en el norte y Bajío y cerrar la circulación en el Occidente y el Pacífico.

Pero, ¿cuáles serán las vías afectadas durante el megabloqueo que se efectuará el lunes 6 de abril? Te contamos los detalles de las vías que serán afectadas por el paro de transportistas.

Las vías afectadas por el megabloqueo del 6 de abril

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), anunciaron un megabloqueo el 6 de abril en el que al menos 11 vías de todo el país resultarán afectadas.

De acuerdo con lo informado por la ANTAC y la FNRCM, el paro de transportistas contempla el cierre de accesos a la Ciudad de México (CDMX) en las siguientes vialidades:

Autopista México–Puebla

Autopista México–Querétaro

México–Jorobas

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Asimismo, los organismos gremiales refieren que también se contemplan bloqueos en vías de gran importancia para la Zona Norte y Bajío del país como el caso de las siguientes:

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Autopista Salamanca–Celaya

Finalmente, informaron en su comunicado que para el caso de la zonas del Occidente y el Pacífico de la República, se llevarán a cabo cierres a la circulación en estas autopistas:

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Megabloqueo del 6 de abril: Exigencias del paro de transportistas

Al anunciar el megabloqueo del 6 de abril que iniciará en punto de las 7 de la mañana en las vías señaladas, la ANTAC y la FNRCM señalaron que se continuará con el planteamiento de exigencias a las autoridades:

Acciones inmediatas contra asaltos y extorsiones a transportistas

Alto al incremento en gasolina y diésel

Revisión de tarifas y peajes en autopistas

Eliminación de prácticas de corrupción en retenes y operativos

Apoyo económico y logístico para agricultores

Garantías para el transporte de mercancías del campo

Transparencia en operativos de seguridad y vigilancia

Garantías para el transporte seguro de mercancías agrícolas

Reducción de costos logísticos y de peajes que afectan la distribución