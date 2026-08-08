Tras la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa.

“La búsqueda de la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa constituye una ineludible responsabilidad del Estado mexicano con las familias de los jóvenes desaparecidos”. FGR

La institución, encabezada por Ernestina Godoy, señaló que las investigaciones emprendidas pudieron ubicar a Ángel Aguirre como responsable de haber ordenado la eliminación de pruebas clave en la desaparición de los estudiantes.

Ángel Aguirre fue ingresado al Altiplano en prisión preventiva, donde permanecerá hasta la continuación de la audiencia, programada para el 11 de agosto.

FGR reitera búsqueda de verdad y justicia en caso Ayotzinapa (FGR )

Ángel Aguirre fue vinculado por desaparición forzada: FGR

En un comunicado, la FGR informó que, derivado de las investigaciones, se obtuvo la prisión preventiva en contra de Ángel Aguirre por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

Agregó que la autoridad judicial calificó de legal su detención, por lo que el agente del Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó su vinculación a proceso.

Sin embargo, indicó que la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo martes 11 de agosto.

Detienen al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa (@FGRMexico / X)

FGR acusa a Ángel Aguirre de eliminar pruebas en el caso Ayotzinapa

De acuerdo con la investigación, la FGR sostiene que Ángel Aguirre habría ordenado el ocultamiento de evidencias, específicamente grabaciones que podían revelar el paradero de los estudiantes.

La instrucción, según los datos de prueba, habría sido girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

FGR afirma que no se trató de una omisión técnica, sino de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal, destinada a impedir el esclarecimiento del caso.