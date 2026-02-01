La presidenta de la Cámara de Diputados dijo estar en tanto de que el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ahora es Ignacio Mier, así que deseó pluralidad.

Kenia López Rabadán externó su interés en que la Cámara de Senadores sea nuevamente un lugar donde exista el diálogo, apostando por lo que conoce de Ignacio Mier.

Kenia López espera que con Ignacio Mier el Senado vuelva a ser un “espacio de diálogo”

Ante el cambio que hubo en la coordinación de Morena en la Cámara de Senadores, Kenia López confirmó estar enterada así que externó su interés en que vuelva la pluralidad.

La presidenta de la Cámara de Diputados recordó que los legisladores son la representación del pueblo mexicano, así que llamó tanto a diputados como a senadores a recordar que debe haber diálogo.

“Ojalá y la pluralidad regrese al Senado, el respeto a todos los partidos, todos los integrantes (...) incluso aunque no te guste como piensan (...) Espero que el Senado vuelva a ser un espacio de diálogo, de reconocimiento del otro, de la otra y sobre todo de parlamento”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

Asimismo, recordó que es “respetuosa” con la decisión que los partidos políticos tomen sobre sus coordinadores tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Fue así que también explicó que la experiencia que tiene trabajando con Ignacio Mier desde que era diputado y ahora que está en el Senado, sabe que lleva “formas muy positivas de construcción”.