A través de un comunicado a nombre del gobierno de México, Claudia Sheinbaum condenó la intervención militar en Venezuela luego de que se habría ejecutado la captura de Nicolás Maduro.

“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum rechaza acciones militares de Estados Unidos en Venezuela

Tras los bombardeos que el ejército de Estados Unidos realizó la madrugada del 3 de enero en Venezuela para ejecutar la presunta captura de Nicolás Maduro, Claudia Sheinbaum rechazó las acciones.

Lo anterior debido a que advirtió que los actos militares que se efectuaron en territorio venezolano, se tratan de una violación al Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mensaje de Sheinbaum sobre la presunta captura de Nicolás Maduro (@Claudiashein/X)

En ese sentido y al resaltar que México tiene una vocación pacifista, Claudia Sheinbaum hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU.

Por ello, en el comunicado a nombre del gobierno de México, la presidenta también pidió “cesar cualquier acto de agresión” tanto en contra del gobierno de Venezuela, como en contra del pueblo de la nación sudamericana.

Sheinbaum llama al diálogo y la negociación en conflicto Estados Unidos-Venezuela

En el pronunciamiento con el que rechazó la intervención militar en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum también hizo un llamado al diálogo en busca de frenar el conflicto con Estados Unidos.

En torno a dicho punto, en el comunicado se resalta que México está a favor de la negociación como la única manera legítima y eficaz para alcanzar acuerdos que eliminen las diferencias.

“(México) reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”

Incluso, manifestó que de ser necesario, México está dispuesto a sumarse en el apoyo de cualquier esfuerzo de diálogo en busca de un acuerdo que permita guardar la paz en la región.

Además, pidió a la ONU actuar de inmediato para ayudar a aliviar las tensiones y coadyuvar en la facilitación del diálogo para alcanzar las condiciones que permitan encontrar una solución pacífica y en apego al derecho internacional.

Sheinbaum vuelve a llamar a la ONU por Venezuela (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

SRE abre canales para brindar auxilio a mexicanos que estén en Venezuela

En el mismo comunicado con el que Claudia Sheinbaum manifestó su rechazó contra la intervención militar en Venezuela que habría derivado en la captura de Nicolás Maduro, se resalta que la SRE brinda auxilio a los mexicanos en dicho país.

Con respecto a lo anterior, se establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por conducto de la Embajada de México en Venezuela, está en permanente comunicación con los connacionales que vivan en el país.

De esa manera, garantizó brindarles asistencia de cualquier forma necesaria, y les pidió estar atentos a la información, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia: