El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no está enojado con la candidata Claudia Sheinbaum.

Ello luego de versiones en redes sociales de un supuesto enojo del presidente con Claudia Sheinbaum porque durante el primer debate presidencial “no lo había defendido”.

Sin embargo, desde la conferencia mañanera del 12 de abril, AMLO desmintió el supuesto choque y acusó que, “de mala fe”, quisieron “amarrar navajas” y afirmar que existía un conflicto con la candidata de Morena.

Asimismo, resaltó que su inconformidad fue sólo con las preguntas que se realizaron durante el debate presidencial y no con la candidata, a quien recordó que “quiere mucho, mucho”.

El presidente AMLO aseguró que hubo quien busca “amarrar navajas” entre el presidente y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum luego del primer debate para las elecciones 2024 donde se enfrentó con:

Esto luego de que analistas comenzaran a asegurar que Claudia Sheinbaum ganó el debate pero no así AMLO y su gobierno.

De acuerdo con AMLO, él sólo se pronunció contra el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a las preguntas, y no por las respuestas de los candidatos.

Asimismo, resaltó que él quiere “mucho, mucho, mucho, mucho” a Claudia Sheinbaum , por lo que le parece de pena ajena y ridículo que quieran “amarrar navajas”.

Además, AMLO afirmó que los analistas que aseguran que se enojó con Sheinbaum realmente no interpretaron de sus dichos que se enojó con la candidata de Morena porque “no son tontos” pero sí pueden “ser perversos”.

“Fíjense la simplificación, la mala fe, la manipulación…De inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido al gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso la quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Pero fíjense, queriendo amarrar navajas...la verdad es de pena ajena porque hacen el ridículo…claro que no interpretaron eso, nos son tontos, pueden ser perversos”

AMLO