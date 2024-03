Hoy 1 de marzo de 2024 dieron inicio las campañas rumbo a las elecciones 2024, y con ello la apertura a los spots de cada uno de los candidatos y candidatas a cargos en la jornada electoral.

Por ello, a continuación te mostramos los spots de campaña que han publicado las candidatas y el candidato presidencial de las elecciones 2024:

Pues, a 3 meses de que se realicen las elecciones 2024 el próximo 2 de junio, en donde se renovarán 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local, han publicado alrededor de 9 spots de campaña.

Claudia Sheinbaum Pardo inició su campaña por la presidencia de México en las elecciones 2024 con 5 spots que han sido publicados en redes sociales en las últimas 17 horas de este 1 de marzo.

Los spots de la candidata de Morena por la presidencia de México puntualizan la necesidad de continuar con la Cuarta Transformación (4T) del país, y seguir el camino trazado en los últimos 5 años.

La candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, exhibe a las y los mexicanos que en las elecciones 2024 solo hay dos caminos por tomar, continuar con “la transformación” de su mano, o regresar al pasado de corrupción con sus adversarios.

Asimismo, expone los puntos que, a su consideración, son logros de la 4T que deben continuar , entre ellos:

Además, apuesta por continuar con el sendero de la paz, desigualdades, libertades y justicia, así como que “el segundo piso de la 4T” pretende consolidar el bienestar de las y los mexicanos.

A continuación te dejamos todos los spots con los que Claudia Sheinbaum arrancó su campaña por la presidencia hoy 1 de marzo, rumbo a las elecciones 2024.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, alianza conformada por PAN, PRI y PRD, enfoca sus spots en el “miedo” .

Ello debido a los altos índices de inseguridad y violencia que atraviesa el país, debido a que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hay alrededor de 1 80 mil homicidios dolosos, siendo el más violento de la historia de México.

Ante esto, Xóchitl Gálvez invita a las y los mexicanos a no tener miedo de dejar atrás al actual gobierno y devolver a México la esperanza , quitando al partido oficial del poder.

Igualmente, toca otro de los puntos que han sido considerados como un error del gobierno actual, el desabasto de medicamentos en el sistema de salud público, apostando a un cambio.

En ese sentido, Xóchitl Gálvez destaca en sus spots propuestas enfocadas en seguridad y un cambio en la estrategia para combatir la delincuencia , misma que ha sido criticada en el actual gobierno.

“Este es nuestro momento, no tengas miedo. Por un profundo amor por ti, por México, no dejes que nada te detenga, no tengas miedo”.

Xóchitl Gálvez