En el último mes, Claudia Sheinbaum pierde tres puntos porcentuales que capitaliza su contrincante en la encuesta MetricsMx más reciente; si bien las tendencias de la intención del voto relativas a la contienda presidencial se han mantenido básicamente estables en los últimos meses.

El porcentaje de intención del voto histórico para Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM) ronda el 58%; el de Xóchitl Gálvez (PAN, PRI y PRD), el 22%; el de Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), el 6%, si bien las mediciones que se han hecho para SDPnoticias solo han incluido a este abanderado en específico en los tres últimos levantamientos.

Encuesta MetricsMx Presidencia al 25 de marzo de 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Lo afirmación anterior se desprende del último ejercicio demoscópico que llevó a cabo la empresa MetricsMx y cuyos resultados se dan a conocer hoy 1 de abril de 2024 en SDPnoticias.

Esta es la séptima edición del ejercicio muestral que se presenta de la contienda por la Presidencia 2024. Esta medición se realiza en el momento previo a Semana Santa y a un mes de haber iniciado el periodo de campañas electorales.

La ventaja de Claudia Sheinbaum se mantiene

Si se comparan estos resultados con los obtenidos hace un mes, Claudia Sheinbaum registra una pérdida de tres puntos porcentuales en la intención del voto (vuelve a los niveles que tenía hace dos meses), mismos que gana Xóchitl Gálvez.

El apoyo al candidato de Movimiento Ciudadano se mantiene prácticamente sin cambio. Lo indecisos, sumados a los que declaran “no votaría”, suman un 15% de los encuestados.

Haciendo una comparación con los resultados obtenidos en la encuesta MetricsMX de febrero y enero de 2024 y de diciembre, noviembre, octubre y septiembre del año pasado, también dados a conocer por SDPnoticias, en esta edición de marzo Álvarez Máynez (4.4%) sigue estando ligeramente por debajo del promedio registrado para Movimiento Ciudadano (6.2%).

La senadora Xóchitl Gálvez arrastra más negativos que Claudia Sheinbaum

Cuando a los encuestados se les preguntó por su percepción negativa en torno a los contendientes, estos apuntaron 22 puntos porcentuales más de negativos para Xóchitl Gálvez que para Claudia Sheinbaum (hace un mes la diferencia era de 25 puntos).

Y si bien, con respecto a la medición pasada, la hidalguense aminoró sus negativos en 1.5 puntos porcentuales (la ex jefa de gobierno de la capital los aumentó en un punto), esto no se ha traducido en mayor apoyo real para ella, puesto que la opción “no votaría por ninguna de las dos” registró un incremento de esos mismos 1.5%.

O lo que es lo mismo, prácticamente sin cambios los negativos que reciben cada una de las dos candidatas.

En esta edición nuevamente se incluyeron dos interrogantes relativas a lo que sería la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado.

En ambos casos, la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ al día de hoy obtendría cerca del 58% de las curules (por lo que a mayorías calificadas se refiere, esto dependería de las votaciones finales de cada partido y de la asignación de legisladores por la vía plurinominal).

Finalmente comentar que llaman la atención los porcentajes que se registran para del PT, el PVEM, el PRD y el ya mencionado Movimiento Ciudadano. Sus registros nacionales peligran.

Metodología de la encuesta MetricsMX

Encuesta telefónica con robot, realizada el 25 de marzo de 2024 a 1,200 mayores de edad residentes de México. Se les enviaron preguntas con opciones predeterminadas de posibles respuestas mediante un mensaje pregrabado que contestó el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 15 de febrero de 2024. Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE también del 15 de febrero de 2024. Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-2.83%, con un nivel de confianza del 95%. La tasa de rechazo fue del 97.5%.