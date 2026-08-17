Jorge Álvarez Máynez expresó su respaldo a Grecia Quiroz y al Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán.

“Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manso en esta lucha por la justicia y la dignidad. Cuenten con nosotros” Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de Movimiento Ciudadano

Durante un pronunciamiento, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano aseguró que “la vieja política” busca impedir que el Movimiento del Sombrero compita en las elecciones 2027, porque le teme a su fuerza social.

En ese sentido, Jorge Álvarez Máynez recordó que Carlos Manzo fue dejado solo cuando denunció la violencia en el estado y reiteró que Movimiento Ciudadano apoyará a Grecia Quiroz en la defensa de justicia y dignidad.

Álvarez Máynez asegura que la “vieja política” le tiene miedo a Grecia Quiroz y el Movimiento del Sombrero

De acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, “la vieja política” le tiene miedo a Grecia Quiroz, al Movimiento del Sombrero y al legado de Carlos Manzo en Michoacán.

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, recordó que a Carlos Manzo lo dejaron solo cuando levantó la voz contra quienes “le robaron la paz” a Michoacán.

“Y tú sabes la verdad. Sabes que Carlos Manso alzó la voz contra quienes le robaron la paz a Michoacán y sabes que lo dejaron solo” Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez reiteró que ahora “la vieja política” busca acorralar al Movimiento del Sombrero, fundado por Carlos Manzo, para que no compitan en las elecciones 2027.

“Sabes que desde su cobarde asesinato la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero. No quieren que compitan en las próximas elecciones” Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de Movimiento Ciudadano

Por ello, Movimiento Ciudadano reiteró el apoyo a Grecia Quiroz y la defensa del legado de Carlos Manzo en “esta lucha por la justicia y la dignidad” en Michoacán.

“Les tienen miedo, pero no están solos. Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manso en esta lucha por la justicia y la dignidad. Cuenten con nosotros” Jorge Álvarez Máynez, presidente nacional de Movimiento Ciudadano

Cabe destacar que durante su Informe de Gobierno, Grecia Quiroz aseguró que el Movimiento del Sombrero llegará a las elecciones 2027 sin hacer pacto con ningún partido político.