La presidenta municipal Grecia Quiroz dejó abierta la posibilidad de continuar en la vida política rumbo a las elecciones de 2027, aunque afirmó que su futuro dependerá del pueblo.

Durante su mensaje, la alcaldesa sostuvo que El movimiento independiente del sombrero no está concentrado en conservar el poder y que sus integrantes saben trabajar con cargo.

Quiroz afirmó que permanecerá cercana a la ciudadanía, independientemente del papel que desempeñe después de concluir su administración, y aseguró que acompañará las causas que Uruapan decida respaldar.

Grecia Quiroz deja en manos de Uruapan su futuro político

Grecia Quiroz destacó la relación institucional que su gobierno ha mantenido con otras autoridades y señaló que existe disposición para trabajar coordinadamente.

Sin embargo, aclaró que colaborar con distintos actores políticos no significa dejar de señalar aquello que considere incorrecto o perjudicial para los habitantes de Uruapan.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. (Facebook/Grecia Quiroz)

Quiroz también reconoció que dentro de los partidos políticos existen personas valiosas, aunque pidió a la ciudadanía identificar a quienes, desde su perspectiva, no deberían ocupar cargos públicos.

En su mensaje, sostuvo que Uruapan decidirá en 2027 si desea mantener el proyecto independiente o regresar a una administración vinculada con fuerzas políticas tradicionales.

La alcaldesa afirmó que no teme abandonar un cargo público, pues aseguró que su movimiento proviene de la lucha social y puede continuar trabajando con o sin responsabilidades gubernamentales.

Quiroz vinculó esta postura con su compromiso familiar y aseguró que continuará luchando por un Uruapan y Michoacán en paz, especialmente pensando en sus hijos.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que estará donde la ciudadanía quiera encontrarla: en casa si así lo deciden, o acompañando sus causas si solicitan su presencia.

“Donde ustedes quieran que yo me encuentre, ahí voy a estar”, afirmó Quiroz, quien cerró su mensaje reiterando que su principal respaldo seguirá siendo la ciudadanía de Uruapan.